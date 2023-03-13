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В Киевской области в лесу потерялась 4-летняя девочка: к поискам присоединилась вся громада (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
435
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области в лесу потерялась 4-летняя девочка: к поискам присоединилась вся громада (фото)

Фото: Андрей Небитов

Кинологи шесть километров шли по следам девочки.

В селе Плесецкое Киевской области 4-летняя девочка пошла за мамой в лес и потерялась. Кинологи с полицейскими овчарками шесть километров шли по следу ребенка, пока не услышали плач в лесу.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Ребенка искали всей громадой, присоединились местные жители, военные и добровольческие формирования. Живую и здоровую девочку вернули родителям.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в квартире в Киеве изъяли младенца из неблагополучной семьи. Девочка, которая родилась две недели назад, жила среди мусора, окурков и тараканов.

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Дата публикации
Просмотры
435
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