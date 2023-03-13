В Киевской области в лесу потерялась 4-летняя девочка: к поискам присоединилась вся громада (фото)

В селе Плесецкое Киевской области 4-летняя девочка пошла за мамой в лес и потерялась. Кинологи с полицейскими овчарками шесть километров шли по следу ребенка, пока не услышали плач в лесу.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Ребенка искали всей громадой, присоединились местные жители, военные и добровольческие формирования. Живую и здоровую девочку вернули родителям.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в квартире в Киеве изъяли младенца из неблагополучной семьи. Девочка, которая родилась две недели назад, жила среди мусора, окурков и тараканов.

Трехлетний мальчик пережил почти сутки в лесу и оккупацию села

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