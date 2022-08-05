В Киевской области в колодце нашли тело погибшего во время российской оккупации (фото)

Если вы владеете информацией о погибшем мужчине, сообщите на спецлинию "102".
В техническом колодце на Житомирской трассе возле села Березовка нашли тело погибшего во время оккупации в Киевской области.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Тело мужчины в заполненном водой люке на обочине заметил рабочий дорожной службы и вызвал правоохранителей.
После того, как спасатели достали тело, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля — начале марта.
Приметы погибшего: темные волосы, был одеты в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.
"Если у вас есть информация о погибшем, прошу сообщить на спецлинию "102", — отметил Небитов.
Напомним, в городе Гостомель, значительно пострадавшем во время боевых действий на Киевщине, насчитали убытков на 9,5 млрд грн. Разной степени повреждения получили 4 553 здания из 11 874 имеющихся — почти 40% города.
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