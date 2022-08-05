В Киевской области в колодце нашли тело погибшего во время российской оккупации (фото)

Если вы владеете информацией о погибшем мужчине, сообщите на спецлинию "102".

В техническом колодце на Житомирской трассе возле села Березовка нашли тело погибшего во время оккупации в Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Тело мужчины в заполненном водой люке на обочине заметил рабочий дорожной службы и вызвал правоохранителей.

После того, как спасатели достали тело, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля — начале марта.

Приметы погибшего: темные волосы, был одеты в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.

"Если у вас есть информация о погибшем, прошу сообщить на спецлинию "102", — отметил Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в городе Гостомель, значительно пострадавшем во время боевых действий на Киевщине, насчитали убытков на 9,5 млрд грн. Разной степени повреждения получили 4 553 здания из 11 874 имеющихся — почти 40% города.

В Киевской области сносят пострадавшие от оккупантов здания - где будут жить люди

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