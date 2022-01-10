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В Киевской области в ДТП погиб гражданин Италии: фото

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В Киевской области в ДТП погиб гражданин Италии: фото

Головне управління національної поліції Київської області

Причины ДТП устанавливаются.

Между поселком Дымер и селом Катюжанка Киевской области в понедельник, 10 января, произошло ДТП, в котором погиб гражданин Италии.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Авария произошла ориентировочно в 12:00. Там столкнулись Dodge Durango и Suzuki Swift. В ДТП погиб водитель последнего авто, 67-летний гражданин Италии. 45-летний водитель Dodge не пострадал.

На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

© Головне управління національної поліції Київської області
Головне управління національної поліції Київської області

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