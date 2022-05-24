В Киевской области уже обнаружили более 1200 тел убитых оккупантами мирных жителей

В Киевской области уже обнаружили более 1200 тел убитых оккупантами мирных жителей

Большинство из них были убиты именно из стрелкового оружия.

В Киевской области уже обнаружено 1297 тел погибших мирных жителей от рук российских захватчиков.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Сейчас уже зафиксировано 1297 тел, обнаруженных на территории Киевской области, тел лиц, которые были фактически убиты во время войны, и большинство из них – это более 600 человек, – были убиты именно из стрелкового оружия", — отметил Небитов.

Он подчеркнул, что оккупанты сознательно уничтожали украинцев.

По его словам, в Киевской области до сих пор почти ежедневно выявляют замученных россиянами гражданских.

Напомним, СБУ обнародовала фото 8 оккупантов, которые убивали людей на Киевщине, в том числе семью старосты Мотыжина.

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