В Киевской области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа: в области может действовать ДРГ

В Киевской области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа: в области может действовать ДРГ

Правоохранительные органы начнут еще более тщательно следить за соблюдением комендантского часа в Киевской области. Угроза никуда не исчезла.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

“Мы усиливаем контроль комендантского часа. Правоохранительные органы будут еще тщательнее следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков”, — сказал чиновник.

По его словам, в области до сих пор действуют диверсионные группы, поэтому возможны угрозы и провокации. Кулеба просит во время комендантского часа соблюдать режим светомаскировки.

Отметим, что в области комендантский час действует с 23:00 до 5:00. В это время на улице находиться запрещено.

Напомним, что оккупанты выпустили по Днепропетровщине три ракеты "Торнадо".

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