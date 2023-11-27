В Киевской области усиливается снегопад: школы будут работать дистанционно, а водителей призывают воздержаться от поездок

В Киевской области погода значительно ухудшается.
Снегопад усиливается.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в социальных сетях.
Для ликвидации зимнего ненастья и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования уже обрабатывается покрытие противогололедной смесью. Очищается проезжая часть снега.
На автодорогах работают 157 единиц техники и 203 работника.
В течение ночи будут расчищены автодороги Киевщины, чтобы минимизировать пробки на дорогах утром.
"Напоминаем родителям школьников! В понедельник, 27 ноября, школы будут работать в дистанционном режиме. Автовладельцев просим воздержаться от поездок без необходимости в ближайшие дни", — говорится в сообщении властей.
Напомним, что дорожники подготовились к непогоде: более 250 единиц спецтехники работают на улицах Киева.
Добавим, что ранее мы сообщали, что украинцы предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.
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