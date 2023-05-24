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В Киевской области усилили проверку людей и автомобилей: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области усилили проверку людей и автомобилей: что известно

Фото: Getty Images

Граждан просят сохранять спокойствие.

24-25 мая на территории Броварского района Киевской области будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия. На блокпостах будут проверять граждан и транспортные средства.

Об этом сообщила Броварская районная военная администрация.

"В связи с чем просим отнестись с пониманием, а также иметь при себе соответствующие документы, удостоверяющие личность и документы на транспортное средство", — говорится в сообщении.

Граждан просят сохранять спокойствие.

Как сообщалось, в Киеве и области 23-25 мая пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы. В ВСУ призывают жителей не сообщать о перемещении техники и военных. Цель военных учений – наращивание боевых способностей Сил обороны.

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Дата публикации
Просмотры
637
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