В Киевской области усилили проверку людей и автомобилей: что известно

24-25 мая на территории Броварского района Киевской области будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия. На блокпостах будут проверять граждан и транспортные средства.

Об этом сообщила Броварская районная военная администрация.

"В связи с чем просим отнестись с пониманием, а также иметь при себе соответствующие документы, удостоверяющие личность и документы на транспортное средство", — говорится в сообщении.

Граждан просят сохранять спокойствие.

Как сообщалось, в Киеве и области 23-25 мая пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы. В ВСУ призывают жителей не сообщать о перемещении техники и военных. Цель военных учений – наращивание боевых способностей Сил обороны.

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