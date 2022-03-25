В Киевской области умерла вдова поэта Василия Стуса

Валентина Попелюх ушла из жизни в 83 года.

В Киевской области на 84-м году жизни умерлаь вдова известного украинского поэта Василия Стуса Валентина Попелюх.

Об этом в Facebook сообщила ее невестка Татьяна Стус.

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"Валя умерла после тяжелой болезни, на руках у своего сына во взрывах в селе под Киевом, где идут бои", — написала женщина.

Валентина Попелюх 19 июня 1938 — 25 марта 2022 Вдова Василия Стуса Величная, могучая Душа теперь распространяется над... Опубликовано Tania Stus Пятница, 25 марта 2022 г.

Отметим, Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого 1980 года Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где и умер в 1985 году. Во время судебного заседания защищал его адвокат Виктор Медведчук, которому тогда исполнилось 26 лет. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не позволил это сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.

Напомним, 22 февраля в возрасте 90 лет умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба.

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