В Киевской области улучшилась ситуация с электроснабжением, однако свет подается несправедливо

Ситуация с электроснабжением в Киевской области по состоянию на 22 декабря улучшилась. В частности, в Бучанском, Вышгородском, части Обуховского и Фастовского районов, где свет отсутствовал более 48 часов. Однако свет пока подается несправедливо.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он рассказал, что сегодня была проведена комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Главным вопросом была ликвидация критической ситуации, которая сложилась в области в результате российских обстрелов.

Свет подается не всем

По словам Кулебы, комиссия дала поручение "Укрэнерго" и "ДТЭК" выйти на понятные графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения.

Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. На этом акцентировано отдельно", — отметил Кулеба.

Жителям обещают отключения по графикам

В Бучанском, Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики. Военным администрациям и органам местного самоуправления поручили обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

Развернут дополнительные пункты обогрева и доставят воду

Также в ближайшее время будут развернуты дополнительные "Пункти незламності" и пункты обогрева в громадах. Обеспечат подвоз воды туда, где пока отсутствует водоснабжение.

Какая ситуация с электроснабжением в Киеве

Тем временем в Киеве прогнозы неутешительные. Столица сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии через неделю-полторы. Однако свет будет всего 10 часов в сутки в лучшем случае, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, Киев оказался в крайне сложном положении как с точки зрения доставки электроэнергии, так и с точки зрения ее распространения.

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