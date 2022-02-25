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В Киевской области украинские защитники сожгли колонну оккупантов: видео

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В Киевской области украинские защитники сожгли колонну оккупантов: видео

Associated Press

Опубликовано видео уничтожения оккупантов.

Под Гостомелем Киевской области украинские военные сожгли колонну оккупантов.

Об этом сообщили на телеграмм-канале Госспецсвязи.

На опубликованном видео видно, как возле Гостомеля горит техника оккупантов. Подробности спецоперации пока не сообщают.

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