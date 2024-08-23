В Киевской области строители из-за конфликта забили до смерти заказчика

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Высшая Дубечня во время конфликта группа мужчин нанесла местному жителю многочисленные телесные повреждения, от чего последний скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Полицейские установили, что накануне между двумя мужчинами произошла конфликтная ситуация из-за ненадлежащего выполнения ремонтных работ на приусадебном участке потерпевшего.

"На следующий день 48-летний строитель, заручившись поддержкой своего 31-летнего племянника и его товарищей, приехали к месту жительства потерпевшего с целью решить данную проблему. Во время спора завязалась потасовка, обидчики нанесли владельцу домовладения многочисленные удары в область туловища в результате которых он умер", — уточнили правоохранители.

Сотрудники Вышгородского управления полиции задержали двух фигурантов и доставили их в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах 21-летний внук расправился со своей бабушкой из-за желания завладеть ее мобильным телефоном. Он нанес ей до 15 ударов ножом, женщина скончалась на месте.

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