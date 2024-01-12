В Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей: в полиции рассказали подробности (фото)

Владелец животного выгуливал его без намордника и поводка.

В Борисполе Киевской области собака бойцовской породы напала и покусала двоих детей. Владелец животного выгуливал его без намордника и поводка.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составили админматериалы.

"На днях полицейские получили вызов на улицу Ясную в Борисполе. Заявительница гуляла с двумя детьми на улице и заметила мужчину, который выгуливал собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Впоследствии собака напала на детей и покусала их", — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия полицейские обнаружили заявительницу с детьми, а также мужчину с собакой породы стаффордширский терьер без поводка и намордника. Кроме того, владелец четырехлапого агрессивно вел себя и громко ссорился, используя бранную лексику.

Владелец амстафа / Фото: Патрульная полиция Киевской области

Следовательно, охранники порядка составили на мужчину протоколы по ч. 3 ст. 154 (Выгуливание собак без поводков и намордников, повлекшее причинение вреда здоровью человека) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Также патрульные доставили заявительницу с детьми в ближайшее медицинское учреждение, где врачи осмотрели малышей и оказали необходимую медицинскую помощь.

Правила выгула животных:

не сопровождайте животных, находясь в состоянии опьянения;

не приводите животных в помещения магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, детских и спортивных площадок;

не оставляйте животных без ухода;

не купайте животных на территории городских пляжей и в фонтанах;

перевозите животных в городском транспорте только в специальных контейнерах или на задней площадке трамвая или троллейбуса, собак больших пород только на поводке и в наморднике;

выгуливайте животных в отведенном для этого месте;

используйте во время прогулок животных поводок и намордник;

убирайте экскременты по своим животным.

Выгуливать животных разрешается гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а выгул собак потенциально опасных пород разрешается от 18 лет.

"Нарушение правил содержания собак или кошек влечет за собой предупреждение, штраф или штраф с конфискацией любимца", — напомнили в полиции.

Напомним, в Винницкой области питбуль разорвал двоих детей.

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