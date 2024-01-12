В Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей: в полиции рассказали подробности (фото)

Владелец животного выгуливал его без намордника и поводка.
В Борисполе Киевской области собака бойцовской породы напала и покусала двоих детей. Владелец животного выгуливал его без намордника и поводка.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составили админматериалы.
"На днях полицейские получили вызов на улицу Ясную в Борисполе. Заявительница гуляла с двумя детьми на улице и заметила мужчину, который выгуливал собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Впоследствии собака напала на детей и покусала их", — рассказали в пресс-службе.
На месте происшествия полицейские обнаружили заявительницу с детьми, а также мужчину с собакой породы стаффордширский терьер без поводка и намордника. Кроме того, владелец четырехлапого агрессивно вел себя и громко ссорился, используя бранную лексику.
Следовательно, охранники порядка составили на мужчину протоколы по ч. 3 ст. 154 (Выгуливание собак без поводков и намордников, повлекшее причинение вреда здоровью человека) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.
Также патрульные доставили заявительницу с детьми в ближайшее медицинское учреждение, где врачи осмотрели малышей и оказали необходимую медицинскую помощь.
Правила выгула животных:
- не сопровождайте животных, находясь в состоянии опьянения;
- не приводите животных в помещения магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, детских и спортивных площадок;
- не оставляйте животных без ухода;
- не купайте животных на территории городских пляжей и в фонтанах;
- перевозите животных в городском транспорте только в специальных контейнерах или на задней площадке трамвая или троллейбуса, собак больших пород только на поводке и в наморднике;
- выгуливайте животных в отведенном для этого месте;
- используйте во время прогулок животных поводок и намордник;
- убирайте экскременты по своим животным.
Выгуливать животных разрешается гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а выгул собак потенциально опасных пород разрешается от 18 лет.
"Нарушение правил содержания собак или кошек влечет за собой предупреждение, штраф или штраф с конфискацией любимца", — напомнили в полиции.
Напомним, в Винницкой области питбуль разорвал двоих детей.
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