В Киевской области сработало ПВО: летели вражеские беспилотники

В области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 31 декабря 2023 года в Киевской области было зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом заявила Киевская областная военная администрация по социальным сетям.

В регионе работали силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — напомнили представители властей.

Позже в регионе был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, накануне, 29 декабря, кафиры повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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