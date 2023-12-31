В Киевской области сработало ПВО: летели вражеские беспилотники

В области была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 31 декабря 2023 года в Киевской области было зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом заявила Киевская областная военная администрация по социальным сетям.
В регионе работали силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — напомнили представители властей.
Позже в регионе был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, накануне, 29 декабря, кафиры повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.
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