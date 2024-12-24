В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

На Киевщине в ночь на 24 декабря сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и ряд областей охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.

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