В Киевской области спасатели освободили ребенка из-под завалов недостроя: фото

В Киевской области спасатели освободили из-под завалов недостроя ребенка, который попал в ловушку, играя с подружкой на территории недостроя.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Чрезвычайная ситуация произошла 11 августа в 17:45 в селе Новое Залесье, ул. Черноморская, Бородянская территориальная громада.

Спасатели получили сообщение о том, что необходима помощь попавшему под завал ребенку.

Прибывшие на место бойцы 31-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Бородянка установили, что на территории недостроя находились двое несовершеннолетних детей.

В ходе игры одному ребенку зажало руку бетонной плитой.

Руку девочки деблокировали из-под панельной плиты с помощью гидравлического разжима и гидравлического домкрата

Спасатели деблокировали левую руку девочки из-под панельной плиты с помощью гидравлического разжима и гидравлического домкрата.

Спасатели передали ребенка медикам

Напомним, в среду, 9 августа, 13-летний подросток ради развлечения полез на крышу электропоезда. Мальчика поразило током. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небитова, повреждения были практически несовместимы с жизнью. Правоохранители сопровождали скорую с пострадавшим подростком в Ожоговый центр столицы.

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