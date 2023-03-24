В Киевской области сокращают комендантский час: как будет работать транспорт

В Киевской области с воскресенья, 26 марта, сокращают комендантский час. Теперь он будет действовать на всей территории региона ежедневно с 00:00 до 05:00.

Большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 вечером.

"Обращаюсь к жителям Киевщины. Не забывайте, что мы живем в условиях войны, в условиях, когда враг обстреливает наши мирные города и села. Поэтому прошу придерживаться всех требований военного положения. В частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", – подчеркнул и. о. главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

Напомним, в Киеве с 26 марта комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Киев меняет начало комендантского часа, а Украина переходит на летнее время

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