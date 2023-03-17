В Киевской области сокращают комендантский час: как будет работать метро и ТЦ

В Киеве и Киевской области с 26 марта сокращают комендантский час.

В Киевской области и с 26 марта сокращают комендантский час. Метро и наземный общественный транспорт сменит график работы.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа — то есть будут работать на час дольше.

"Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу. С учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа. В Киевской области комендатский час тоже сократят. Продолжится она как в столице — с нуля часов до 5 часов утра ежесуточно", — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что два российских снайпера обвиняются в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери на Киевщине.

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