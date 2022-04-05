В Киевской области сменили комендантский час: детали

Жителям Киевщины объяснили, почему важно придерживаться комендантского часа.

В Киевской области комендантский час вводится с 21:00 5 апреля до 6:00 6 апреля. Исключение - освобожденные от оккупантов населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов. Там действие комендантского часа продлено до 6:00 7 апреля.

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

"В регионе активно идет работа по разминированию и зачистке территорий, освобожденных от оккупантов нашими силами обороны. Военные, специалисты ГСЧС, полицейские работают быстро, чтобы сделать эти населенные пункты безопасными для его жителей. Только за вчера в области обнаружили 574 взрывоопасных предмета. Сразу после разминирования начнется работа по восстановлению критической инфраструктуры. Поэтому вы должны оставаться дома и не усложнять задачу специалистам. А пока наберитесь терпения, берегите себя и помогайте друг другу", — подчеркнул глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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