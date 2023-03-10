В Киевской области слышны стрельба и взрывы: что известно

В Киевской области с утра 10 марта слышны стрельба и взрывы. В Макаровской общине Вооруженные силы Украины проводят практические занятия.

Об этом сообщил Макаровский голова Вадим Токарь.

Кроме того, на территории Вышгородского района проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого тоже может быть громко. Жителей Киевской области просят сохранять спокойствие.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности ударила по столице. Был поврежден объект критической инфраструктуры. По состоянию на утро 10 марта электроснабжение и водоснабжение возобновлено, однако 30% потребителей остаются без тепла.

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