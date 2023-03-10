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В Киевской области слышны стрельба и взрывы: что известно

В Киевской области слышны стрельба и взрывы: что известно

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области слышны стрельба и взрывы: что известно

Фото из открытых источников

Жителей Киевской области просят сохранять спокойствие.

В Киевской области с утра 10 марта слышны стрельба и взрывы. В Макаровской общине Вооруженные силы Украины проводят практические занятия.

Об этом сообщил Макаровский голова Вадим Токарь.

Кроме того, на территории Вышгородского района проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого тоже может быть громко. Жителей Киевской области просят сохранять спокойствие.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности ударила по столице. Был поврежден объект критической инфраструктуры. По состоянию на утро 10 марта электроснабжение и водоснабжение возобновлено, однако 30% потребителей остаются без тепла.

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Дата публикации
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11к
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