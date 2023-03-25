В Киевской области служебный пес разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома: подробности спасения (фото)

В одном из сел под Киевом развернулась семейная драма, жертвой которой едва не стал младенец.

Спасти ребенка помог молодой пес породы немецкая овчарка по кличке Гром.

Об этом рассказали в Кинологическом центре полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, после женитьбы молодые супруги никак не могли найти общий язык: мужчина злоупотреблял водкой и издевался над своей женой. Не спасло ситуацию и рождение ребенка.

"Придя домой навеселе мужчина начал скандал с женщиной и в разгар ссоры схватил младенца и выбежал из дома. Испуганная женщина попыталась найти беззащитного малыша самостоятельно и когда это не удалось, обратилась к правоохранителям. Вместе с другими полицейскими на место происшествия прибыл сотрудник кинологического центра полиции Андрей вместе со своим четырелапым напарником немецкой овчаркой Громом. Взяв след от дома, Гром уверенно повел полицейских в сторону соседнего села, где у мужчины были знакомые", — рассказали в Кинологическом центре.

Фото: Кинологический центр полиции в Киевской области

Чтобы не терять драгоценное время, кинолог принял решение вернуться к автомобилю и отправиться на поиски за рулем. Проехав несколько километров, полицейский увидел горе-отца с ребенком на руках на обочине дороги.

Мужчина задержан.

Ребенка осмотрели врачи и заверили мать, что младенец не пострадал.

Напомним, в Киеве у матери изъяли младенца, который жил в заброшенном недострое.

Собаки-воины на линии фронта: как военные ветеринары спасают четвероногих защитников

Читайте также: