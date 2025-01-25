В Киевской области "Шахед" повредил многоэтажку: появились фото с места атаки

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасатели.

В ночь на 25 января россияне запустили "Шахеды" по территории Украины, в результате чего в Киевской области потерпел разрушения 9-этажный дом.

О последствиях сообщили в ГСЧС и показали фото атаки.

"В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 до 9 этажа. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них — двое детей. Предварительно обошлось без пострадавших. На месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники. Информация обновляется", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на 24 января обломки "Шахеда" ударили по многоэтажке в Киевской области, три человека погибли.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 10 МИНУТ ТОМУ! НАЖИВО ИЗ КИЕВЩИНЫ: последствия МОТОРОШНОГО удара Шахедами

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