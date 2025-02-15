В Киевской области сгорели три авто: что известно (фото)

В субботу, 15 февраля, в селе Чайки Киевской области на парковочной площадке загорелся автомобиль. Впоследствии пламя перекинулось еще на две машины.

Об этом сообщила полиция Киевщины.

Около 07:00 утра спасатели ГСЧС сообщили правоохранителям о возгорании авто на парковке. Полицейские установили, что сначала загорелась Toyota, а огонь распространился на соседние транспортные средства. Пожар удалось ликвидировать.

Пожар в Киевской области 15 февраля / Фото: Полиция Киевской области

Пожар в Киевской области 15 февраля / Фото: Полиция Киевской области

"На месте происшествия продолжают работать группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и спасатели", – говорится в сообщении.

Полиция уже внесла сведения в Единый учет и расследует обстоятельства пожара, устанавливая владельцев поврежденных автомобилей.

Напомним, в Одесской области горел дом для престарелых.

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