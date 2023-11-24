В Киевской области семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом: выжила только мама

В помещении находился отец, мать и их 4-летний сын.
В селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом в одном из частных домов пострадала семья из трех человек.
Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в полиции Киевской области.
В помещении находился отец, мать и их 4-летний сын.
“К сожалению, отец и сын погибли. Женщина находится в реанимационном отделении, состояние — стабильно тяжелое”, — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли по этому факту уголовное производство (ч. 2 ст. 270 УКУ). В настоящее время устанавливаются все причины трагедии.
Напомним, в начале октября этого года на Львовщине в частном доме обнаружили мертвыми пять человек — трех женщин и двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии.
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