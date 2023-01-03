В Киевской области семья отравилась угарным газом – пострадали двое детей

В селе Горенка Киевской области семья из шести человек отравилась угарным газом, среди пострадавших — четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, во время новогодних праздников к медикам обратилась семья с отравлением угарным газом.

"Среди пострадавших — четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет, их госпитализировали в Охматдет. Жизни и здоровью всех членов семьи ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что утечка газа произошла из-за неисправности дымоотвода отопительной системы.

Случаи отравления угарным газом в Украине

В городе Дубно Ровенской области угарным газом отравились молодые супруги и их пятилетний ребенок – девочка погибла.

В Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.

В Коломне от угарного газа погибли трое молодых парней и девушка.

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