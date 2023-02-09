В Киевской области сегодня днем не будут выключать свет: график отключений ДТЭК

В Киевской области действуют стабилизационные отключения света по графикам.
В Киеве и Киевской области 9 февраля не будут выключать свет с 10:00 до 15:00. В другое время будут действовать графики плановых отключений.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"В случае повышенной нагрузки в это время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", — предупредили в ДТЭК.
Отмечается, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила ограничения потребления для Киева и Киевской области на 9 февраля, которые покрывают 58-60% потребности в пиковые часы нагрузки при текущей температуре.
Просмотреть графики отключения света по вашему адресу можно по ссылке:
Напомним, В Хмельницкой области сегодня вообще не будут выключать свет. В регионе энергетики будут производить измерения.
Читайте также: