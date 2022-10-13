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В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы — ОВА

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В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы — ОВА

Фото: Киевская ОВА

В Киевской области будут работать саперы, поэтому может быть громко.

Вблизи Иванковской громады, расположенной в Вышгородском районе Киевской области, 13 октября будут раздаваться взрывы. Там будут работать саперы.

Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.

Работы по ликвидации взрывоопасных предметов запланированы с 13:00 до 15:00.

"В некоторых громадах возможно будут слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам информации!" — отметили в ОВА.

Напомним, утром 13 октября российская армия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Макаровской общине. Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры.

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