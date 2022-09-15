В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы — ОВА

В Киевской области будут обучать саперов.
В четверг, 15 сентября, на территории Вышгородского района Киевской области будут проводиться учения для саперов.
Об этом предупредили в областной военной администрации.
В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
"Из-за этого в общинах области возможно будут слышать взрывы. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ОВА.
Напомним, в Киеве судья Северного апелляционного хозяйственного суда, находясь в столице, ожидал захвата Украины россиянами и агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира".
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