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В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: что произошло

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В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: что произошло

Фото: Киевская ОВА

Жители Киевской области будут слышать громкие взрывы.

В пятницу, 16 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района с 9:00 будут проводиться работы по утилизации взрывоопасных предметов.

Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.

В связи с этим в общинах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов возможны звуки взрывов.

"Просим сохранять спокойствие и помнить правила безопасности", — отметили в ОВА.

Напомним, в Киеве за месяц количество случаев заболевания коронавирусом выросло более чем в 7 раз, за две последние недели — вдвое.

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