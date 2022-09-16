В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: что произошло

Жители Киевской области будут слышать громкие взрывы.
В пятницу, 16 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района с 9:00 будут проводиться работы по утилизации взрывоопасных предметов.
Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.
В связи с этим в общинах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов возможны звуки взрывов.
"Просим сохранять спокойствие и помнить правила безопасности", — отметили в ОВА.
Напомним, в Киеве за месяц количество случаев заболевания коронавирусом выросло более чем в 7 раз, за две последние недели — вдвое.
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