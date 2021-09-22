В Киевской области с 23 сентября могут закрыть половину школ и детсадов: названа причина

В Киевской области с 23 сентября могут закрыть половину школ и детсадов: названа причина

Всего на Киевщине функционирует 1 255 учебных заведений, где работает суммарно 52 432 человека.

В Киевской области с 23 сентября могут закрыть половину школ и детсадов.

С 00:00 23 сентября на Киевщине начнет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности. В связи с этим в регионе будут работать только те учебные заведения, в которых вакцинированы более 80% людей в коллективе.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, говорится на сайте КОДА.

"Ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается. Фиксируем более 200 новых инфицированных в сутки. Именно поэтому с четверга в регионе начнут действовать противоэпидемические мероприятия. Среди нововведений "желтой" зоны эпидопасности — запрет посещения учебных заведений, в которых менее 80% вакцинированных в коллективе. Поэтому у наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы. Те садики, школы, учреждения профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университеты, которые не будут придерживаться этого требования, закроются. На онлайн-обучение на этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле", — подчеркнул Володин.

Всего на Киевщине функционирует 1 255 учебных заведений, где работает суммарно 52 432 человека. Сейчас в регионе работу в "желтой" зоне эпидопасности смогут продолжить 653 заведения. Среди них:

48% детских садов;

57% школ;

48% внешкольных учебных заведений;

86% учреждений профессионально-технического образования.

В регионе предусмотрено усиление вакцинальной кампании, в том числе и среди педагогов. В частности речь идет о:

Принятии мер по обеспечению соблюдения ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для "желтого" уровня эпидемической опасности с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров Украины от 13 сентября 2021 года №954.

Обеспечение ежедневной оценки эпидемической ситуации на территории Киевской области, а в случае ее осложнения подготовку предложений о введении дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Обеспечение организации вакцинации, в том числе учителей и работников учебных заведений, с помощью выездных мобильных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок.

Обеспечение информирования и об активном приглашении к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников учеников.

Напомним, с четверга, 23 сентября, в Украине усилят карантин: будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.

Новости Украины: завтра вся страна окажется в "желтой" карантинной зоне

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