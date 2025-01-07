В Киевской области российский дрон убил молодую мать 2-летней девочки (фото)

В результате российского удара 3 января в Василькове на Киевщине от ранения в больнице скончалась 22-летняя Диана Мудрик (Арзамазова).

Детальнее о Диане Мудрик говорится в материале Оbozrevatel.

Диана ехала на работу, когда раздался взрыв российского дрона. Девушка еще сутки боролась за жизнь в реанимации местной больницы, но, к сожалению, скончалась. У нее остались муж и двухлетняя дочь Ева.

22-летняя Диана Мудрик погибла от российского дрона

Мама погибшей рассказывает, что около 5:30 к ней позвонили из незнакомого номера и рассказали о кровотечении ее дочери.

У Дианы остались муж и двухлетняя дочь Ева.

"Я ответила, в трубке был мужской голос. Он уточнил: "Вы мама Дианы? Наталья?" Мужчина сказал, что здесь ваша дочь лежит, у нее сильное кровотечение, и мне нужно туда приехать. Для меня это было шоком, я не могла поверить и еще переспросила: "Это правда?" Потом уточнила, Диана ли в сознании, и попросила дать ей трубку. Он поднес к ней телефон, и я услышала слабый голос дочери: "Мама, это правда". Это последние слова, которые я от нее услышала. Дальше все было как в тумане", – рассказывает мама Дианы Наталья Левчишин.

По словам мамы, Диана вероятно пыталась убежать от взрыва, потому что ее нашли у здания старой мойки возле остановки. Но все равно оказалась в центре этого удара.

Врачи пустили маму в реанимацию увидеть дочь. Но говорить Диана уже не могла, только качала головой.

"Мы все сделаем, чтобы Еве было хорошо, не волнуйся за нее, заверила я ее. Диана кивала головой", – говорит Наталья.

4 января, на следующий день после взрыва, Диана скончалась. Ее похоронили 5 января в родном селе Диброва Фастовского района Киевской области, где она родилась и выросла. Ее маленькая дочь, которой скоро исполнится три года, живет со своим папой.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников по Киевщине 3 января погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четверо человек получили травмы, среди них несовершеннолетний.

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