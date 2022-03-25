В Киевской области российские солдаты переехали танком своего же командира: в чем причина

В Киевской области российские солдаты переехали танком своего же командира: в чем причина

Полковника намеренно ликвидировали свои же солдаты из-за "масштаба потерь, понесенных его бригадой".

В Киевской области русские солдаты переехали на танке своего полковника. Вероятная причина заключается в том, что их бригада понесла слишком большие потери в Украине.

Об этом сообщает Evening Standard.

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Как говорится, личность погибшего удалось идентифицировать. Им оказался полковник из 37-й мотострелковой бригады Юрий Медведев. Официальные лица объясняют, что этот инцидент иллюстрирует "проблемы морального духа, с которыми сталкиваются российские войска".

Западные официальные лица заявляют, что, по их мнению, полковника Медведева намеренно ликвидировали свои же солдаты из-за "масштаба потерь, понесенных его бригадой".

"Мы убеждены, что его переехали его собственные войска. Когда мы говорим о военных операциях, важно, чтобы мы не просто считали оружие и танки, а думали о моральных и концептуальных элементах боевой мощи", — пишет издание.

Напомним, в боях за Мариуполь Донецкой области погиб командир бригады морской пехоты Черноморского флота, полковник Алексей Шаров и, по меньшей мере, два сержанта.

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