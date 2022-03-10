В Киевской области российские оккупанты пытаются устроить шоу с раздачей местным "помощи": фото

Российские оккупанты пытаются устроить шоу для пропаганды.
В поселке Иванков Киевской области российские оккупанты пытаются устроить шоу с раздачей "гуманитарной помощи" местным жителям.
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, также опубликовавший соответствующие кадры российской пропаганды.
"В Иванкове оккупанты пытаются устроить шоу с раздачей гуманитарной помощи. Чтобы создать картинку на РосТВ", — говорится в сообщении.
Судя по фото у российских оккупантов ничего не получилось, поскольку у "гумпомощи" агрессора видно только несколько человек, тогда как в Иванкове проживает около 10 тыс. человек.
Напомним, силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
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