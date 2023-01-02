В Киевской области россияне запустили несколько волн дронов: целятся в объекты критической инфраструктуры

Сейчас в столице и области – громко.
Продолжается ночная атака беспилотниками в Киевской области
Об этом пишет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По его словам, россияне запустили несколько волн дронов-шахедов.
Они целятся в объекты критической инфраструктуры.
"ПВО отрабатывает. Важно сейчас быть в безопасных местах. Прошу всех не расслабляться", — говорится в сообщении.
Напомним, что на Киевщине работают силы ПВО, которая сбивает летящие на столицу дроны.
Позже стало известно, что в Киеве раздался ряд взрывов.
Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов в Киеве.
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