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В Киевской области россияне запустили несколько волн дронов: целятся в объекты критической инфраструктуры

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2534
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области россияне запустили несколько волн дронов: целятся в объекты критической инфраструктуры

Сейчас в столице и области – громко.

Продолжается ночная атака беспилотниками в Киевской области

Об этом пишет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, россияне запустили несколько волн дронов-шахедов.

Они целятся в объекты критической инфраструктуры.

"ПВО отрабатывает. Важно сейчас быть в безопасных местах. Прошу всех не расслабляться", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Киевщине работают силы ПВО, которая сбивает летящие на столицу дроны.

Позже стало известно, что в Киеве раздался ряд взрывов.

Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
2534
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