В Киевской области россияне убили 38 детей, еще четверо пропали без вести — Небытов

Есть определенные оперативные данные, свидетельствующие, что вместе с родителями пропавших детей под давлением вывезли в Беларусь.

В Киевской области россияне убили 38 детей, еще четверо пропали без вести.

Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небытов.

"Россияне убили 38 детей на территории Киевской области, пока здесь находились. Четверо детей исчезли, где они сейчас, точно неизвестно. Есть определенные оперативные данные, свидетельствующие, что вместе с родителями их под давлением вывезли в Беларусь. Всю информацию мы пытаемся установить через международные организации, – сказал Небытов.

Напомним, СБУ установила "кадыровца", убившего пятерых мирных людей в Буче.

Буча, Ирпень, Бородянка. Кориневич – о международном трибунале для российских оккупантов

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