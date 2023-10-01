В Киевской области ребенок выпал с четвертого этажа — подробности, фото

Маленький мальчик выпал из окна квартиры.
В Броварах Киевской области в субботу, 30 сентября, из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Как установили правоохранители, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
Ребенка срочно был госпитализирован. Угрозы его жизни и здоровью нет.
По словам полицейских, в этот момент мать мальчика отошла в другую комнату.
Напомним, в Черкассах ребенок выпал из окна и разбился насмерть.
Читайте также: