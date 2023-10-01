В Киевской области ребенок выпал с четвертого этажа — подробности, фото

В Броварах Киевской области в субботу, 30 сентября, из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как установили правоохранители, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

Дом в Броварах, из окна которого выпал ребенок

Мама с мальчиком, выпавшим из окна квартиры, и полиция

Ребенка срочно был госпитализирован. Угрозы его жизни и здоровью нет.

По словам полицейских, в этот момент мать мальчика отошла в другую комнату.

Напомним, в Черкассах ребенок выпал из окна и разбился насмерть.

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