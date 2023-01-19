В Киевской области разыскивают опасного злоумышленника: ударил женщину в спину ножом (фото)

Женщину госпитализировали с проникающим ножевым ранением в спину.

Полиция Киевской области разыскивает мужчину, напавшего на 44-летнюю женщину в Белой Церкви. Злоумышленник ударил местную жительницу ножом в спину, когда она возвращалась домой.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Пострадавшую госпитализировали. Женщина рассказала, что в темноте заметила неизвестного мужчину, а затем почувствовала удар в спину.

Злоумышленник повалил и выбил из ее рук телефон, приставил нож к горлу и приказал молчать. В этот момент женщина услышала, что где-то неподалеку шли прохожие, что испугало фигуранта, после чего с места происшествия он скрылся.

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Она самостоятельно пришла к своему дому и вызвала "скорую".

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование. Правоохранители обращаются к гражданам помочь установить личность нападающего по изображению его внешности, составленного со слов потерпевшей.

Приметы: рост 175-180 см; волосы темные, средней длины; одет в длинную черную куртку с капюшоном и темные брюки.

Если кому-то известны подробности преступления или вы узнали личность, обращайтесь по телефону (093) 407-42-65 или на спецлинию "102". Анонимность гарантируется.

Правоохранители разыскивают преступника / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил, что в ближайшие сутки на Киевщине введут новые графики почасовых отключений света.

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