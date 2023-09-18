В Киевской области разыскивают 26-летнюю девушку, которая исчезла четыре месяца назад: фото, приметы

В начале августа этого года пропавшую видели в Киеве.

Полиция Киевщины разыскивает 26-летнюю Екатерину Шостацкую из села Русанов. Известно, что девушка исчезла четыре месяца назад.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киевской области.

"В полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении его 26-летней сестры. Последние четыре месяца девушка не выходит на связь. Также известно, что в начале августа этого года пропавшую видели в Киеве", — рассказали в полиции.

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К розыску девушки оперативно привлечены подразделения полиции Киевской области, в том числе правоохранители Броварского управления: участковые и полицейские офицеры громады, работники группы реагирования патрульной полиции и оперативники.

Приметы Екатерины: рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, длинные волосы темно-русого цвета, глаза темные, брови тонкие.

26-летняя Екатерина Шостацкая из села Русанов / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Екатерины, просим сразу сообщать на спецлинию "102", — просят в полиции.

Напомним, в Киевской области 29-летний мужчина угрожал боевой гранатой 17-летней дочери любимой женщины.

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