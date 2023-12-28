В Киевской области разворачивают дополнительные блокпосты, будут проверять ТЦ, вокзалы и больницы: что известно

Гражданам следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В Киевской области с 28 декабря 2023-го по 6 января 2024-го будут усилены контрдиверсионные и меры безопасности. В частности, в регионе увеличат количество блокпостов и будут проверять общественные места.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что на территории области увеличат количество блокпостов. Кроме того, правоохранители будут проверять места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения. Именно поэтому важно, чтобы и жители столицы и области, и гости региона имели при себе документы, удостоверяющие личность.

"Такая работа также будет способствовать розыскным мерам. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об усилении контрдиверсионных и мер безопасности было принято на совете обороны Киевщины. Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

Людей просят пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах, а также просят информировать правоохранителей о случаях фото и видеофиксации объектов оборонной или критической инфраструктуры.

Напомним, накануне в Киеве внезапно появились блокпосты. В КМВА говорят, что их появление связано с обучением безопасности, а потому эти меры совсем не касаются мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве внезапно появились блокпосты: что происходит и почему жители паникуют?

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