Также разрушен отдел образования Бородянской территориальной громады.
Из-за обстрелов российской армии в Киевской области разрушены и повреждены 45 учебных заведений.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram.
"Отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных громадах из-за отсутствия связи", — отметил он.
За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской громадах.
Разрушены и повреждены:
- три заведения профессионально-технического образования,
- 25 заведений общего среднего образования,
- 14 заведений дошкольного образования,
- три заведения внешкольного образования.
Также разрушен отдел образования Бородянского территориального общества.
Напомним, российские оккупанты уничтожают инфраструктуру Киевской области: повреждены школы, больницы, церкви.
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