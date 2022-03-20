В Киевской области разрушены и повреждены 45 учебных заведений

В Киевской области разрушены и повреждены 45 учебных заведений

Также разрушен отдел образования Бородянской территориальной громады.

Из-за обстрелов российской армии в Киевской области разрушены и повреждены 45 учебных заведений.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram.

"Отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных громадах из-за отсутствия связи", — отметил он.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской громадах.

Разрушены и повреждены:

три заведения профессионально-технического образования,

25 заведений общего среднего образования,

14 заведений дошкольного образования,

три заведения внешкольного образования.

Также разрушен отдел образования Бородянского территориального общества.

Напомним, российские оккупанты уничтожают инфраструктуру Киевской области: повреждены школы, больницы, церкви.

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