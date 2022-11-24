В Киевской области разрушение жилых домов из-за атаки РФ есть еще в четырех населенных пунктах: подробности

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что Киевской области, кроме Вышгорода, разрушение жилых домов в результате вчерашнего ракетного удара есть еще в четырех населенных пунктах — в Забирье, Чабанах, Глевахе и Украинке.

Об этом он сообщил на брифинге 24 ноября.

По его словам, речь идет о разрушении 8 зданий в Заборье, Чабанах, Глевасе и Украинке.

"Это частные здания, которые пострадали в результате обломочных поражений. И там есть один человек, который получил ранение. К сожалению, мужчина в многоэтажке в Фастовском районе, житель первого этажа, получил осколочное ранение с травматической ампутацией левой ноги", — рассказал руководитель полиции.

По оценке Небитова, самое страшное попадание было у многоэтажки в Вышгороде. "По состоянию на данный момент можно констатировать, что существенно повреждены четыре многоэтажки, также поврежден детский садик и расположенная рядом школа", — сказал он и подчеркнул, что количество погибших возросло.

"Сегодня утром умерла женщина. Это пятая жертва этого взрыва... Тела погибших мы нашли возле дома, одного – в квартире и два других, а сейчас уже три, – скончались в больнице. За вчера у нас есть 5 погибших и 41 человек, которые пострадали – получили ранения разной степени тяжести. По разрушениям — это 8 частных домов, 5 многоэтажек в общей сложности. — уточнил Небитов и добавил, что в настоящее время находятся в больнице 30 человек, пострадавших от взрывов в области. Среди пострадавших 6 детей и 6 работников энергетической сферы, у них легкие ранения, они уже покинули больницы.

Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.

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