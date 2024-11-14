В Киевской области разоблачили три незаконные свалки опасных отходов (фото)

Шестерых членов организованной группы подозревают в создании трех незаконных свалок опасных отходов на Киевщине.

Об этом сообщила полиция Киевской области и Киевская городская прокуратура.

Фирмы, которые использовались для таких действий, не имели лицензий или необходимого оборудования для утилизации опасных отходов. Вместо надлежащей утилизации, батарейки, лампы, шприцы и другие опасные материалы просто сбрасывали на участки. Это привело к загрязнению земель на площади более 7000 кв. м. вредными веществами, такими как медь, хром, цинк, свинец и другие токсические элементы.

Следственные действия / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные отходы на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные отходы на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные отходы на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные отходы на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Ущерб от этого загрязнения оценивается более чем в 9,3 миллиона гривен. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, организаторе и пяти участникам группы сообщено о подозрении в загрязнении земель, что повлекло тяжкие последствия для здоровья людей и окружающей среды.

Незаконные отходы на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Полиция Киева / Facebook

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Незаконные свалки опасных отходов на Киевщине / Фото: Полиция Киева / Facebook / Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, выяснились детали смертельного ДТП в Умани: за рулем находился несовершеннолетний юноша.

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