В Киевской области разоблачили чиновника военкомата, который организовал побег мужчин из Украины

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении начальнику отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержкиКиевской области, подозреваемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, в частности в Молдову и Венгрию с сообщниками.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

За свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклоняющихся людей и их возраста. Чем старше был мужчина, тем дешевле была "услуга" по подделке документов.

Чиновник обеспечивал изготовление поддельных военно-учетных и медицинских документов о непригодности к военной службе. В частности, он готовил для уклонистов соответствующее заключение ВЛК и документ об исключении из военного учета.

"Начальник отделения действовал в сговоре с двумя сообщниками – своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном. Подельники подыскивали "клиентов", выполняли роль консультантов по дальнейшему пересечению границ Молдовы и Венгрии, а также выполняли роль посредников при передаче взяток", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР задержали подельников должностного лица при получении 8 тысяч долларов США за очередной пакет поддельных документов.

Пока известно о двух "сделках" злоумышленников, за которые они получили 14 тыс. долларов США. Досудебное расследование продолжается.

Чиновнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также в содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенных по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц – ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни задержали работницу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которая обещала призывнику "отмазаться" от мобилизации.

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