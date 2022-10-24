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В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА сообщили, что произошло

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В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА сообщили, что произошло

Фото: Киевская ОВА

В Киевской области раздаются взрывы.

В Киевской области утром 24 октября раздаются взрывы. Местных жителей успокоили – продолжаются работы по разминированию территорий.

В областной военной администрации попросили сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Плановые мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов запланированы в Бучанском районе – с 10:30 до 15:00 и Вышгородском районе – с 14:00 до 17:00.

Напомним, в Киеве, Киевской области и еще шести областях Украины в понедельник, 24 октября, будут временно отключать свет. Наибольший объем ограничения потребления электроэнергии будет применен в четырех регионах.

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