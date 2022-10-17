В Киевской области раздаются взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Киевской области утром 17 октября раздаются взрывы – работают силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевщина! В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги", — написал он.

Напомним, с утра 17 октября российская армия ударила дронами-камикадзе по Киеву. Минимум два взрыва прогремели в Шевченковском районе столицы. В результате там вспыхнул пожар в нежилом здании, повреждены также жилые дома.

По данным Киевской военной администрации, враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

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