В Киевской области раздаются взрывы — ОВА

В Бучанском районе Киевской области с 9:00 раздаются взрывы. Местных жителей успокоили: продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом 11 ноября сообщили в Киевской областной военной администрации.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут проводить ликвидацию до 11:00.

"В некоторых громадах могут быть слышны звуки взрывов! Берегите себя и соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ОВА.

Напомним, в Киеве и Киевской области с утра 11 ноября начались экстренные отключения света из-за новой российской атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, подчеркнули в ДТЭК.

Полезные советы, чтобы не сжечь проводку и щитовые при включении света

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