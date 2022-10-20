В Киевской области раздаются взрывы: что случилось

В Бучанском районе Киевской области в четверг, 20 октября, раздаются взрывы. Местных жителей успокоили – работают саперы.

В областной военной администрации призвали сохранять спокойствие, взрывы контролируемые.

"Сегодня, 20 октября, на территории Бучанского района проходят плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Жители района могут слышать звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Напомним, жителей Киева и Киевской области призвали максимально экономить электроэнергию в течение 20 октября. Необходимо ограничить использование электроприборов и по возможности не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

Очень важное обращение Зеленского: экономить надо всем

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