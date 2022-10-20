В Киевской области раздаются взрывы: что случилось

В Киевской области раздаются взрывы.
В Бучанском районе Киевской области в четверг, 20 октября, раздаются взрывы. Местных жителей успокоили – работают саперы.
В областной военной администрации призвали сохранять спокойствие, взрывы контролируемые.
"Сегодня, 20 октября, на территории Бучанского района проходят плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Жители района могут слышать звуки взрывов", – говорится в сообщении.
Напомним, жителей Киева и Киевской области призвали максимально экономить электроэнергию в течение 20 октября. Необходимо ограничить использование электроприборов и по возможности не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.
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