В Киевской области раздаются взрывы: что произошло

Ликвидация взрывоопасных предметов продлится с 10:00 до 15:00.

В Киевской области утром 2 ноября раздаются взрывы. Местных жителей успокоили: в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению российских боеприпасов.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Ликвидация взрывоопасных предметов будет продолжаться с 10:00 до 15:00.

Кроме того, в Вышгородском районе продолжаются учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидация взрывоопасных предметов.

Напомним, 16 тысяч домов в Киевской области остаются без света в результате российских ракетных ударов. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, когда возобновят электроснабжение.

Деоккупированные территории, электроэнергия от ЕС, пункты обогрева в Киеве – новости на утро 2 ноября

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