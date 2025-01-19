В Киевской области раздаются взрывы: что известно

С ночи в области раздаются сирены.

Утром 19 января в Киевской области слышались звуки взрывов во время воздушной тревоги. В области сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — подчеркнули в ОВА.

Заметим, что еще раз тревогу в области объявили еще в 03:01. Воздушные силы предупреждали об опасности БПЛА.

Напомним, утром 18 января армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Взрывы в городе произошли почти с объявлением тревоги.

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