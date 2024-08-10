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В Киевской области раздался взрыв: погиб мужчина, ребенок — в больнице

В Киевской области раздался взрыв: погиб мужчина, ребенок — в больнице

В результате взрыва боеприпаса на Киевщине погиб мужчина / Фото: ГСЧС в Киевской области

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

В субботу, 10 августа, в поселке Калита Броварского района Киевской области произошел взрыв на улице Набережной.

Об этом сообщили в ГСЧС в Киевской области.

Сообщение об инциденте поступило около 14:00.

На месте происшествия спасатели выяснили, что взрыв был вызван детонацией боеприпаса.

В результате несчастного случая 33-летний мужчина получил смертельные ранения. Пострадала также 13-летняя девочка, которую бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в Броварскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в Броварах Киевской области суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату в полицейского.

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