В Киевской области ракета попала в жилую застройку: что известно

В субботу, 14 января, во время воздушной тревоги россияне ударили ракетой по селу Копылов в Киевской области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна", — говорится в его сообщении.

По словам представителя ОП, по предварительной информации, пострадавших в результате вражеской атаки нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Телеграмма-канал "Киев Ирпень Буча" показал фото последствий. Сообщается, что, по информации от главы одной из общин, на рассвете было зафиксировано три взрыва и пожар трансформатора на объекте инфраструктуры. Также зафиксирован воронка на территории одного из населенных пунктов. Среди населения пострадавших нет.

Атака на Киевщину

Около 09:30 в Киеве прозвучали. Впоследствии была объявлена воздушная тревога. В ОВА сообщили о ракетной атаке.

Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы. Кроме того, по его словам, обломки ракеты рухнули в Голосеевском.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в столице.

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